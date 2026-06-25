Un opositor ruso, condenado a siete años de cárcel por criticar la guerra en Ucrania

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Un miembro del partido opositor ruso Yábloko, Maxime Kruglov, fue condenado el miércoles a siete años de prisión por publicaciones en redes sociales en las que criticaba la guerra en Ucrania.

Kruglov, de 39 años, se encontraba en prisión preventiva desde octubre 2025, acusado de difundir «información falsa» sobre el ejército ruso a partir de publicaciones realizadas en 2022.

Este exdiputado del Parlamento de Moscú y dirigente de Yábloko fue condenado a siete años de cárcel en una colonia penitenciaria de «régimen ordinario», anunció su partido.

El presidente de la formación, Nikolái Ribakov, denunció en Telegram «una evidente represalia de las autoridades contra un opositor político».

Tras el inicio de una ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, Rusia intensificó la represión contra disidentes y opositores, aprobando estrictas leyes de censura militar y condenas a penas de prisión.

Los miembros de Yábloko, el único partido que sigue siendo legal en Rusia y que se opone públicamente a la guerra en Ucrania, se enfrentan a numerosos procesos judiciales.

En su sitio internet, el partido afirma que once de sus integrantes han sido procesados penalmente por denunciar la guerra y algunos de ellos condenados a varios años de cárcel.

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