Un oso irrumpe violentamente y hiere a cuatro personas en Japón

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Un oso atacó el martes a cuatro personas en dos fábricas y una zona residencial de Fukushima, en el norte de Japón, informaron la policía y los medios locales.

El año pasado un número récord de 13 personas murieron a causa de estos animales en el archipiélago asiático, cuyos avistamientos se han incrementado a medida que salen hambrientos de la hibernación.

«Un incidente de lesiones a personas relacionado con un oso (…) ocurrió en la ciudad de Fukushima, y dejó cuatro heridos», aseguró la policía de la prefectura en un comunicado.

El animal fue visto por primera vez en una fábrica de piezas de automóviles, lo que provocó una llamada de emergencia en la que se explicaba que «los empleados habían sido mordidos», reportó el diario Yomiuri Shimbun, al citar a funcionarios de la policía y del cuerpo de bomberos.

Mientras el oso continuaba su ataque, otras dos personas resultaron heridas, una en una zona residencial y la otra en las instalaciones de un fabricante de equipos electrónicos cercano, señaló el periódico.

El informe indicó que una de las personas atacadas resultó gravemente herida, mientras que el resto sufrió solo lesiones leves.

En el último año fiscal, que finalizó en marzo, los avistamientos de osos en todo Japón superaron los 50.000, más del doble del récord anterior establecido dos años antes, según datos oficiales.

Se vio a los animales entrando en viviendas, merodeando cerca de escuelas y causando estragos en supermercados y balnearios casi a diario.

Según los medios locales, este año se han vuelto a registrar avistamientos récord a medida que los osos salen de su letargo invernal.

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