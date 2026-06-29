Un país más próspero y diverso, pero más dividido: EEUU cumple 250 años

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Un país más próspero y diverso, pero también más dividido: Estados Unidos celebra el 4 de julio su 250º aniversario con contrastes, a pesar del mensaje triunfalista de su actual presidente, Donald Trump.

«A medida que la nación se acerca a su 250º aniversario, el estado de ánimo del público estadounidense es sombrío, aunque con algunos indicios de optimismo perdurable», afirma el centro de análisis Pew Center.

Su director de investigaciones, Gregory Smith, explicó a la AFP que, en líneas generales, «casi tantos estadounidenses se dicen optimistas (48%) como los que se dicen pesimistas (51%) sobre el futuro del país en su conjunto».

«Como nación, hemos sufrido algunos golpes a nuestro espíritu patriótico en las últimas décadas, y no sé si este semiquicentenario podrá recuperar eso, pero esa es la esperanza», dijo por su parte Tevi Troy, del Instituto Reagan, a la AFP.

– Hace cincuenta años –

En 1976, cuando el país celebraba sus dos siglos de existencia, el 84% de los estadounidenses se definían como blancos (incluyendo algunos hispanos), el 11% negros, el 4% exclusivamente hispanos, el 1% de origen asiático.

En 2026 la proporción de hispanos se ha quintuplicado hasta el 20%, frente al 57% que se definen solo como blancos.

Los que se declaran de origen multirracial representan ahora 6%, y los asiáticos 6%.

En 1980, solo el 4,7% de la población estadounidense había nacido en el extranjero, en la actualidad es casi el 15%.

Estados Unidos ha tenido el mismo número de presidentes republicanos que demócratas (4 respectivamente) desde 1976, pero el partido de Trump ha ostentado el poder más años gracias a dobles mandatos, 28 años en total (frente a los 20 de los demócratas).

Pero para los partidarios de ambas formaciones, el contraste sobre el presente y el futuro del país no podía ser más flagrante. La división política se ha ahondado paulatinamente.

– Una feria con ausencias –

«Los sentimientos sobre el rumbo del país están estrechamente vinculados a las inclinaciones políticas de las personas. Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, los republicanos han estado mucho más satisfechos que los demócratas con la forma en que van las cosas», explica Pew Center en su informe.

Cuando los republicanos logran situar a uno de sus presidentes en el poder, su nivel de optimismo sube mucho más que cuando los demócratas colocan a uno de los suyos.

Hace 50 años, la casa de sondeos Gallup preguntó a los estadounidenses si Estados Unidos había logrado en líneas generales cumplir con las metas de sus padres fundadores. El 77% contestó que sí.

Esa percepción ha cambiado. El mismo porcentaje, 77%, piensa ahora que aquella generación que logró la independencia estaría decepcionada.

Solo la mitad de los demócratas se consideran patriotas, frente al 91% de los republicanos, según otro sondeo de National Research.

Un reflejo de esa aguda división es la feria nacional que abrió Trump el miércoles en el Mall, el corazón de Washington, que debía contar con pabellones de los 56 estados y territorios asociados.

Al menos siete estados demócratas declinaron participar en la gran feria, gratuita y abierta al público hasta el 10 de julio, informaron medios de comunicación.

– El sueño de los inmigrantes –

En medio siglo las principales cifras económicas y sociales mejoraron incuestionablemente, aunque también aumentó la desigualdad.

El PIB per cápita ajustado a la inflación se duplicó (90.000 dólares en la actualidad), la esperanza de vida pasó de 72 años a 78, el desempleo bajó del 7,7% en 1976 al 4,3% aproximadamente en la actualidad.

La tasa de pobreza se mantiene casi igual, en torno al 11% de la población.

Si algún segmento de la población estadounidense mantiene viva la llama del «sueño americano» es curiosamente los que nacieron fuera del país.

Un 77% de los adultos nacidos fuera del país creen que ese sueño aún es posible, trabajando duro, frente al 66% de los que nacieron en Estados Unidos.

jz/mar