Un palestino muerto en nuevos bombardeos israelíes contra Gaza pese al alto el fuego

Jerusalén, 2 dic (EFE).- Un palestino falleció este martes en un ataque israelí lanzado contra el campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, al tiempo que el Ejército ha bombardeado durante esta mañana varios puntos del enclave demoliendo viviendas, informó la agencia de noticias palestina, Wafa, pese al alto el fuego.

Aviones israelíes lanzaron varios ataques también contra el campamento de Yabalia, en el norte de Gaza, donde hicieron saltar por los aires varios edificios residenciales, de acuerdo con Wafa, que tiene a corresponsales en el terreno.

La prensa extranjera y también la israelí siguen teniendo vetado el acceso a la Franja de Gaza por orden del Gobierno de Benjamín Netanyahu de manera independiente, más de dos años después del inicio de la ofensiva y pese a que hay implantado un acuerdo de tregua.

En la ciudad de Gaza, el Ejército detonó vehículos blindados y robots militares cerca del barrio de Shujaiya y drones israelíes lanzaron bombas sobre viviendas palestinas en el barrio de Tuffah, según Wafa.

En el sur, la artillería israelí golpeó las zonas orientales de la ciudad de Jan Yunis mientras que los tanques abrieron fuego al este de la ciudad, además de que helicópteros militares atacaron la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto.

La mayoría de estos bombardeos israelíes se están produciendo cerca de la conocida como ‘línea amarilla’, el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de la Franja de Gaza, como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, y al que los civiles gazatíes tienen prohibido ir.

Se trata de zonas totalmente evacuadas que Israel controla y que, pese a la tregua, bombardea diariamente demoliendo edificios y viviendas causando todavía una mayor devastación en el enclave palestino.

Sin embargo, la mayoría de la población palestina desconoce los límites de esta nueva frontera dentro de Gaza, que no está totalmente marcada de forma visible, por lo que muchas veces los gazatíes se ven sorprendidos por fuego israelí al intentar ir a barrios donde están sus casas sin saber que están en la conocida como ‘línea amarilla’.

Desde el pasado 10 de octubre cuando entró en vigor el alto el fuego, Israel ha matado a 356 palestinos y ha dejado a otros 909 heridos, según cifras del Ministerio de Sanidad palestino. EFE

