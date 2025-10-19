Un partidario de la reunificación de Chipre gana las elecciones en la zona turca

Flora Alexandrou

Nicosia, 19 oct (EFE).- Tufan Erhürman, partidario de la reunificación de Chipre, ganó este domingo con mayoría absoluta y en primera ronda las elecciones presidenciales en la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), lo que abre la opción de retomar contactos para terminar con 50 años de división entre las comunidades turca y griega.

Según los datos de la YSK, la autoridad electoral central, Erhürman, líder del socialdemócrata Partido Republicano Turco (CTP), obtuvo el 61,76 % de los votos, con el 100 por ciento de las urnas escrutadas en esta autoproclamada república, reconocida solo por Turquía.

El partidario de la creación de un Estado único, en forma de una federación bizonal y bicomunal con amplía autonomía para las comunidades griega y turca, se impuso en primera vuelta al actual presidente, el nacionalista pro turco Ersin Tatar, respaldado por Turquía y que defiende la creación de dos Estados separados.

En las presidenciales de 2020 en la RTNC, Erhürman quedó tercero en la primera vuelta, con el 25 %, y no pasó a la ronda definitiva en la que Tatar se impuso con el 67 %.

En los comicios de hoy, el actual presidente solo ha recibido el 35 % de las papeletas.

La participación ha sido del 65 %, seis puntos más que en la primera vuelta de 2020.

Colaboración con Turquía

En su primera declaración tras anunciarse el resultado, Erhürman afirmó que será un presidente imparcial y para todos los turcochipriotas, a los que pidió mantenerse unidos.

«Dijimos que no nos dividiríamos. Dijimos que nos uniríamos y lo hicimos. Esta será mi brújula durante mis cinco años de mandato. Trabajaremos duro por nuestros hijos», afirmó.

También prometió que mantendrá una estrecha colaboración con Turquía en todos los asuntos de política exterior y que la paz y la seguridad del pueblo serán su principal prioridad.

Como futuro presidente de la RTNC, Erhürman será quien decida y represente la posición turcochipriota en una eventual negociación de reunificación con la República de Chipre, de cultura griega, miembro de la Unión Europea desde 2004 y que tiene el euro como moneda.

El Gobierno sigue en manos del Partido Unidad Nacional (UBP), del que Tatar fue presidente.

Naciones Unidas, que auspician las negociaciones de reunificación, estancadas desde 2017, anunció el pasado septiembre su intención de emprender, tras las elecciones, un nuevo intento para reanudar el diálogo entre greco y turcochipriotas.

La isla mediterránea de Chipre está dividida desde 1974, cuando las tropas turcas invadieron el tercio norte, en respuesta a un golpe de Estado de nacionalistas grecochipriotas, y fomentaron la creación de la República Turca del Norte de Chipre, que proclamó unilateralmente su independencia en 1983, sin reconocimiento internacional.

El presidente de la República de Chipre, Níkos Christodoulídis, felicitó a Erhürman y se ofreció a reunirse con él lo antes posible.

Christodoulídis reiteró su disposición a reanudar los contactos para solucionar la división de la isla que se interrumpieron en 2017, y dijo que la solución debe basarse en las resoluciones de Naciones Unidas y en los valores de la Unión Europea.

Resultado inaceptable

En una primera reacción desde Ankara, Devlet Bahçeli el ultranacionalista aliado del presidente turco, Recep tayyip Erdogan, declaró que el Parlamento de la RNTC debería calificar de inaceptable el resultado y decretar la unión inmediata con Turquía.

Más moderado fue el vicepresidente turco, Cevdet Yılmaz, que dijo que estas elecciones han mostrado la madurez como Estado de la República Turca del Norte de Chipre, y prometió todo el apoyo de Turquía en su función de «madre patria» y país garante.

Al votar hoy, Tatar había prometido defender la soberanía de los turcochipriotas y el modelo de dos Estados separados y agradeció el apoyo de Erdogan.

«Estoy muy agradecido a mi madre patria, Turquía», afirmó.

El norte de Chipre es muy dependiente de Turquía, que tiene allí desplegadas tropas, ya que la comunidad internacional no reconoce su condición de Estado.

De hecho, por mar y aire sólo puede llegarse al ente turco de la isla a través de Turquía. EFE

