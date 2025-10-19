Un partidario de la reunificación de Chipre gana las presidenciales en la zona turca

Nicosia, 19 oct (EFE).- Tufan Erhürman, partidario de la reunificación de Chipre, ha ganado este domingo con el 63 % de los votos, según los primeros datos oficiales, las elecciones presidenciales en la República Turca del Norte de Chipre, lo que abre la opción de retomar contactos para terminar con 50 años de división entre las comunidades turca y griega.

Erhürman, líder del socialdemócrata Partido Republicano Turco (CTP), obtuvo el 63 % de los votos cuando se han abierto ya el 85 % de las urnas en esta autoproclamada república, reconocida solo por Turquía.

El partidario de la creación de un Estado único, en forma de una federación bizonal y bicomunal con amplía autonomía para las comunidades griega y turca, se ha impuesto ya en primera vuelta al actual presidente, el nacionalista pro turco Ersin Tatar, respaldado por Turquía y que defiende la creación de dos Estados separados. EFE

