Un partido centrista lidera los sondeos a boca de urna en legislativas de Países Bajos

Los votantes neerlandeses parecen haber dado la espalda al líder de extrema derecha Geert Wilders en favor de un partido centrista, según los sondeos a boca de urna publicados este miércoles tras unas elecciones legislativas anticipadas seguidas de cerca en toda Europa.

El partido centrista D66 obtendría 27 de los 150 escaños del Parlamento, superando al Partido por la Libertad (PVV) de Wilders, que lograría 25, según el sondeo de Ipsos.

En los Países Bajos, los sondeos a pie de urna suelen reflejar con bastante precisión la futura composición parlamentaria, aunque la distribución final de escaños podría variar a medida que avance el escrutinio.

Rob Jetten, de 38 años, el candidato del partido centrista D66, había subido en las encuestas gracias a su mensaje positivo y a su omnipresente presencia en los medios de comunicación.

Wilders admitió que esperaba un resultado diferente y dijo en X que «los electores se expresaron. Esperábamos otro resultado, pero fuimos fieles a nosotros».

El partido de extrema derecha aspiraba a repetir sus buenos resultados de hace dos años.

Los últimos sondeos sugerían una victoria del PVV, aunque parecía poco probable que Wilders pudiera convertirse en primer ministro.

El político provocó estos nuevos comicios cuando su partido abandonó en junio la coalición de gobierno por diferencias con los otros tres partidos sobre la política de asilo.

Los partidos tradicionales han descartado volver a asociarse con él por considerarlo poco fiable.

El fragmentado sistema político neerlandés implica que ningún partido puede alcanzar los 76 escaños necesarios para gobernar en solitario, por lo que se deben alcanzar consensos y formar coaliciones.

«El futuro de nuestra nación está en juego», había declarado Wilders a la AFP en una entrevista previa a las elecciones.

«Como en toda Europa, la gente está harta de la inmigración masiva, del cambio cultural y de la llegada de personas que realmente no pertenecen culturalmente a este lugar», afirmó Wilders, conocido como el «Trump neerlandés».

En el continente, partidos similares al de Wilders encabezan las encuestas en Francia, Alemania y Reino Unido.

Países Bajos es la quinta mayor economía de la Unión Europea.

– Negociaciones –

La campaña electoral, empañada por la violencia y la desinformación, se centró principalmente en temas migratorios y en la crisis inmobiliaria que sacude el país.

«Este es uno de los países más ricos del planeta y, sin embargo, la confianza en sí mismo es muy baja», declaró Frans Timmermans, experimentado exvicepresidente de la Comisión Europea, que encabeza la alianza de izquierda Verde/Laborista, en una entrevista con la AFP.

«Tenemos que recuperar eso porque no hay ningún problema que no podamos resolver», afirmó Timmermans, de 64 años y que también fue exministro de Relaciones Exteriores.

Timmermans renunció a su puesto de jefe de partido tras conocer los resultados.

«Esta noche, dejo mis funciones de jefe de partido. Con el corazón apesadumbrado», declaró en un discurso Timmermans, cuya alianza obtendría 20 escaños.

Genri Bontenbal, líder de los demócratas cristianos del CDA, apostaba por su parte por la estabilidad para ganar los comicios.

«Creo sinceramente que los holandeses no son extremistas en ninguno de los dos bandos», declaró a la AFP.

«La mayoría de los neerlandeses quieren políticas moderadas del centro político», añadió este hombre de 42 años, que no ha volado en avión privado desde 2006 por motivos climáticos.

Lo que es seguro es que las negociaciones para formar una coalición llevarán meses. El último gobierno tardó 223 días en formarse.

