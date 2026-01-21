Un partido opositor insta al Gobierno de Venezuela a dejar la «opacidad» y publicar datos

Caracas, 21 ene (EFE).- El partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) instó este miércoles al Gobierno de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, a levantar «las cortinas de la opacidad» en el Estado y publicar datos oficials, a propósito -señaló – de la «nueva circunstancia política» que vive el país tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa, el vicepresidente de UNT, el diputado Luis Emilio Rondón, dijo que el partido espera que «esta nueva circunstancia política en Venezuela permita ir levantando las cortinas de la opacidad y de la oscuridad en el manejo de la cosa pública».

«Nosotros aspiramos a que se regrese a las estadísticas públicas del Banco Central de Venezuela, que tengamos acceso a la información y que podamos, en consecuencia, hacer un debate público y transparente no solo en la Asamblea Nacional, sino en la calle», señaló.

En Venezuela, la ausencia de datos oficiales puede abarcar desde las cifras de inflación, que no se actualizan desde octubre de 2024, hasta la publicación de una gaceta con recientes nombramientos o, incluso, la difusión de una propuesta de ley para ser discutida en el Parlamento.

Este miércoles, Rondón, así como el también diputado opositor Henrique Capriles, dijo que desconoce la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos propuesta por el chavismo y cuya discusión es «muy probable» que empiece este jueves, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El pasado lunes, la ONG Transparencia Venezuela exigió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicar el contrato que dijo haber firmado para que el país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP).

La organización no gubernamental pidió detalles del convenio, anunciado por la mandataria encargada el pasado viernes, para cumplir con «los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la Constitución nacional», lo que, expresó, haría «una gran diferencia con el patrón de opacidad que ha regido hasta el momento en el Estado venezolano».EFE

