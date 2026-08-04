Un periodista condenado en Malí a 6 meses de cárcel por criticar a la junta

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Un periodista maliense, detenido en junio tras criticar abiertamente a la junta gobernante durante un foro de medios de comunicación, fue condenado el lunes a un año de cárcel -con seis meses en suspenso-, supo la AFP por el Centro Nacional de Lucha contra la Ciberdelincuencia.

«Esperábamos un veredicto más indulgente, pero, por desgracia…», declaró a la AFP uno de los abogados de Chahana Takiou, director editorial del bisemanal maliense «22 septembre».

Este periodista fue detenido a principios de junio tras unas declaraciones contra la junta militar durante el Foro Panafricano de Medios de Comunicación celebrado en la capital de Malí, Bamako.

Durante el foro, el periodista declaró en el marco de una mesa redonda moderada por un fiscal: «No existe ninguna dinámica de paz en Malí. Detienen a los periodistas y, en lugar de juzgarlos según la legislación sobre prensa y los delitos de prensa de Malí, aplican la ley sobre ciberdelincuencia».

Desde que llegaron al poder tras un golpe de Estado en 2020, los militares impusieron severas restricciones a las libertades en Malí, silenciando a la oposición y a las voces disidentes mediante medidas coercitivas, procesos judiciales y la disolución de los partidos políticos.

La junta, dirigida por el general Assimi Goïta, no ha cumplido su promesa de devolver el poder a los civiles antes de marzo de 2024.

Malí ocupa el puesto 121 de 180 países en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) elaborada en 2026.

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