Un periodista es asesinado por presuntos sicarios en el norte de Perú

Lima, 7 dic (EFE).- El periodista peruano Fernando Núñez Guevara, director del portal de noticias Kamila TV, fue asesinado este sábado por presuntos sicarios cuando volvía de una cobertura periodística en la provincia de Pacasmayo, en la región de La Libertad, ubicada en el norte del país, informó hoy la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

El gremio periodístico emitió un comunicado en el que expresó «su profundo pesar y su más enérgica condena frente al asesinato del periodista Fernando Núñez Guevara» y recordó que es el tercer periodista asesinado en 2025.

«Este crimen enluta nuevamente al gremio y golpea a la libertad de prensa en el país», sostuvo la ANP al agregar que el periodista también era secretario del interior, actas y archivo de la propia ANP en la ciudad de Chepén.

Precisó que Núñez Guevara fue atacado por supuestos sicarios cuando se desplazaba en una motocicleta lineal junto a su hermano tras retornar de una cobertura de prensa, la tarde del 6 de diciembre, en el sector conocido cono la Curva La Barranca, en plena carretera Panamericana Norte.

El ataque provocó la muerte inmediata del periodista y su hermano quedó en estado crítico.

«Este nuevo hecho —el tercer asesinato de un periodista en lo que va del año, tras los casos de Gastón Medina, en Ica, y Raúl Celis, en Iquitos—, evidencia una escalada intolerable de violencia contra quienes ejercen el derecho a informar», agregó el gremio.

Sostuvo que cada vida arrebatada no solo representa un ataque directo al periodismo, sino también a la democracia y al derecho de la ciudadanía a estar informada.

La ANP exigió a las autoridades competentes que dispongan una investigación exhaustiva, célere y transparente, y que se priorice la pista vinculada al trabajo profesional del colega.

En este sentido, añadió que en todos los crímenes contra periodistas esta línea de investigación debe ser abordada como principal, «sin desviar ni dilatar diligencias que pueden resultar determinantes para esclarecer los hechos».

También reclamó al Ministerio Público y a la Policía Nacional actuar con la urgencia y rigurosidad que el caso demanda para que la impunidad en estos crímenes no siga siendo «la regla».

«Cada asesinato sin resolver alienta nuevos ataques y profundiza el riesgo estructural que afrontan quienes informan desde el territorio», indicó la ANP.

En enero pasado, el periodista Gastón Medina, propietario y director del medio local Cadena Sur TV, fue asesinado en la puerta de su casa, en la ciudad de Ica (sur), tras haber denunciado previamente a extorsionadores.

Cuatro meses después, el periodista y conductor de radio Raúl Celis fue asesinado también por presuntos sicarios en la ciudad amazónica de Iquitos.EFE

