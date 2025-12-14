Un periodista es herido en ataque con armas de fuego en ciudad de la Amazonía de Perú

Lima, 14 dic (EFE).- El periodista peruano Mitzar Castillejos resultó herido tras ser atacado por desconocidos con disparos de armas de fuego cuando se dirigía a conducir un programa de radio en la ciudad de Aguaytía, en la región amazónica de Ucayali, denunció la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

El gremio de prensa expresó en un comunicado su «enérgica condena» al intento de asesinato de Castillejos, quien conduce un programa en Radio Latin Plus y dirige un portal informativo en esa ciudad de la provincia de Padre Abad, a unos 650 kilómetros de Lima.

Según la información, el ataque se produjo durante la tarde del pasado viernes, cuando el periodista se dirigía a conducir su programa y «dos sujetos que lo aguardaban en la vía (…) abrieron fuego contra él a quemarropa».

«Tres proyectiles impactaron en su cuerpo, causándole heridas en el brazo derecho y el abdomen», agregó la ANP, antes de indicar que otras personas que pasaban por la zona lo auxiliaron de inmediato y condujeron a un centro médico cercano, desde donde fue trasladado luego al hospital de la ciudad de Tingo María.

«Afortunadamente, su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro», remarcó el comunicado, antes de añadir que el periodista estaba realizando denuncias públicas sobre la gestión de autoridades locales.

La ANP exigió, en ese sentido, que se realice una investigación «seria, diligente y transparente» del caso y se tomen las medidas de seguridad necesarias «para salvaguardar la vida e integridad» del periodista.

El gremio recordó que este ataque se produjo una semana después del asesinato del también periodista Fernando Núñez Guevara en la ciudad de Pacasmayo, en la costa norte del país, por lo que enfatizó que la «escalada de violencia contra la prensa exige respuestas urgentes y acciones concretas del Estado para frenar la impunidad y proteger la vida de quienes ejercen el derecho a informar» en Perú. EFE

dub/rf