Un periodista peruano sobrevive a un tercer atentado en el año

afp_tickers

1 minuto

El director de un medio informativo digital peruano sobrevivió a un atentado con explosivos contra su vivienda, denunció el martes el gremio de periodistas.

El comunicador Carlos Mesías, director periodístico de Central de Noticias, un medio de la región de Lima, fue blanco por tercera vez de un ataque en lo corrido del año, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

El lunes, dos sujetos en moto lanzaron una granada contra la vivienda de Mesías, en la ciudad de Huaral, a unos 70 km al norte de Lima, señaló la organización en un comunicado.

Aunque Mesías y su familia resultaron ilesos, la detonación «destruyó la fachada del inmueble», dijo por su parte Central de Noticias en su página en Facebook.

«!La próxima lo asesina!», alertó el medio, y aseguró que el ataque supone una advertencia «para todo aquel que se atreva a investigar, denunciar o exponer a los corruptos y a las organizaciones criminales».

En el comunicado de la ANP, Mesías denunció la falta de protección estatal, pese a ser víctima de amenazas de una «red criminal dedicada al tráfico de terrenos en Huaral».

Este año han sido asesinados dos periodistas en Perú, según ANP.

El más reciente caso ocurrió en mayo, cuando el conductor de radio Raúl Celis López fue asesinado a tiros en la ciudad de Iquitos, fronteriza con Brasil.

cm/vel/mvl/val