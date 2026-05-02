Un peruano entre cinco detenidos con 127 kilos de cocaína en una zona costera de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 2 may (EFE).- Cinco personas, entre ellas una de nacionalidad peruana, fueron detenidas con 127 kilos de cocaína en el municipio de Montecristi, perteneciente a la provincia costera de Manabí, una zona clave en la ruta que usan las organizaciones criminales para sacar la droga hacia el exterior.

La cocaína estaba distribuida en 108 paquetes rectangulares envueltos con el logotipo ‘LT’, que fueron hallados en el interior de un inmueble que, según informó la Policía este sábado, «simulaba ser un depósito de madera, pero era utilizado estratégicamente como centro de acopio logístico» de drogas.

El coronel William Calle, jefe policial de Manabí, señaló que el hallazgo se produjo después de que agentes de Inteligencia empezaron a seguir a un vehículo que parecía «sospechoso» y que ingresó al supuesto depósito de madera.

«Lastimosamente esta droga es enviada a través de los pescadores. Yo sé que hay pescadores que se dedican a pescar, a trabajar, y que sacan adelante este país, y también hay pescadores que se dedican a llevar droga y ese es el problema que tenemos aquí», dijo Calle.

El comandante aseguró que esta situación «no es de ahora». «Es de años el tema de los pescadores que están llevando droga a Centroamérica y que ponen combustible en Galápagos, donde también hay que poner mucho ojo», añadió.

La Policía señaló en un comunicado que el hombre de nacionalidad peruana, identificado como Llony G. M., registra antecedentes por tráfico de drogas en su país.

Además, indicó que la cocaína está valorada en 2,5 millones de dólares en Estados Unidos y en 5,1 millones en Europa.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo con datos oficiales. EFE

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