Un pesquero se incendia en Ecuador y deja 16 desaparecidos, según familiares

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Un barco pesquero se incendió en altamar, en las islas ecuatorianas de Galápagos, y sus 16 ocupantes están desaparecidos, según reportaron sus familiares este jueves.

La embarcación de bandera ecuatoriana registró una «alerta de incendio» el martes, cuando navegaba cerca del archipiélago, ubicado a 1.000 kilómetros frente a la costa de Manta, principal puerto pesquero de Ecuador, dijo una fuente de la capitanía, sin referirse a la suerte de la tripulación y los demás ocupantes.

El barco había zarpado el 2 de marzo desde Manta con 16 personas y fue atacado con «armas de guerra», señaló por su parte Jorge Chiriboga, abogado de las familias de los desparecidos, en declaraciones a la AFP.

El incidente se produjo en medio de una ofensiva contra el narcotráfico por parte del gobierno ecuatoriano con apoyo de Estados Unidos. Las operaciones se concentran en la costa ecuatoriana por donde sale el 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Estados Unidos también ataca desde septiembre presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, con un balance de unos 150 muertos.

El caso del pesquero «está en proceso de investigación», dijo a la AFP la fuente de la capitanía de Manta.

Este jueves las familias de los ocupantes realizaron un plantón a las fueras de la sede oficial, para exigir que las autoridades busquen a sus allegados.

«Así sean los restos, igual se necesita que nos ayuden» a recuperarlos, dijo entre lágrimas una mujer que sostenía la foto de su pareja, a quien identificó como Jesús Castro, de 30 años.

El propietario del barco, Alejandro Flores, señaló en un comunicado que antes del incidente el barco había sido registrado por un guardacostas ecuatoriano «sin encontrar ninguna ilegalidad».

Aseguró que entre los desaparecidos están su hijo y dos nietos.

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