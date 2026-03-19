Un petrolero abandona el estrecho de Ormuz tras maniobra de amenaza de las fuerzas iraníes

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Redacción internacional, 19 mar (EFE).- Un gran petrolero con bandera de Barbados se vio este jueves obligado a abandonar el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas iraníes entraran en posición de ataque.

Según la Guardia Revolucionaria iraní, citada por la agencia Fars, el buque transportaba 160.000 toneladas de petróleo y fue interceptado cuando intentaba ingresar en el estrecho de Ormuz.

El petrolero cambió de rumbo después de que las fuerzas iraníes entraran en estado de alerta y adoptaran una posición de ataque, informó Fars.

Ormuz, una vía por donde pasa el 20 % el comercio marítimo de hidrocarburos, está bloqueada por Irán en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado para crear una coalición militar para asegurar la navegación en Ormuz, pero la OTAN, Australia, Japón o Corea del Sur rechazaran su petición.

Tras este rechazo, Trump dijo este miércoles que su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas.

Al bloqueo del estrecho, se han sumado en las últimas horas ataques de Irán contra instalaciones energéticas en países como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, en represalia por un bombardeo previo contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, en la costa meridional iraní. EFE

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