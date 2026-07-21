Un petrolero con destino a Ucrania fue alcanzado por un dron y se incendió en el mar Negro

Compartir

1 minuto

Bucarest, 21 jul (EFE).- Un buque petrolero, cargado con gas propano y que iba de camino a un puerto fluvial al sur de Ucrania, fue alcanzado anoche por un dron naval en el mar Negro, lo que causó un incendio a bordo y tres marineros heridos, informaron este martes las autoridades de Rumanía.

Según la emisora de noticias Digi24, que cita a la administración fluvial del Danubio en Galati, al sureste del país balcánico, el buque, que operaba bajo bandera de Liberia, fue atacado con un dron cuyo origen se desconoce por el momento.

Por su parte, el presidente rumano, Nicusor Dan, aseguró en la red social Facebook que el barco fue «alcanzado en la pasada noche fuera de las aguas territoriales de Rumanía, a unas 20 millas náuticas de la costa rumana». EFE

asp-jk/mb