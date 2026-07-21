Un petrolero con destino a Ucrania fue alcanzado por un dron y se incendió en el mar Negro

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Bucarest, 21 jul (EFE).- Un buque petrolero, cargado con gas propano y que iba de camino a un puerto fluvial al sur de Ucrania, fue alcanzado anoche por un dron naval en el mar Negro, lo que causó un incendio a bordo y tres marineros heridos, informaron este martes las autoridades de Rumanía.

Según la emisora de noticias Digi24, que cita a la administración fluvial del Danubio en Galati, al sureste del país balcánico, el buque, que operaba bajo bandera de Liberia, fue atacado con un dron cuyo origen se desconoce por el momento.

Por su parte, el presidente rumano, Nicusor Dan, aseguró en la red social Facebook que el barco fue «alcanzado en la pasada noche fuera de las aguas territoriales de Rumanía, a unas 20 millas náuticas de la costa rumana».

Según el mandatario, las autoridades rumanas se encuentran en estado de alerta y esclarecerán las circunstancias, las causas y las posibles responsabilidades relacionadas con este incidente, «que muy probablemente forma parte de la guerra de agresión ilegal de la Federación Rusa contra Ucrania».

El buque Gas Lisbon había zarpado del puerto de Alejandría (Egipto) y se dirigía a Reni, un puerto fluvial en el Danubio, en el extremo suroeste de Ucrania, en la frontera con Rumanía.

Transportaba una carga de más de 3.790 toneladas de gas propano y llevaba una tripulación de 17 personas, según un comunicado del Ministerio del Interior rumano.

«Tras un incidente a bordo del buque, que provocó graves daños y un incendio en la superestructura, la tripulación se refugió en la zona de proa, sin posibilidad de utilizar sus propios medios de evacuación», explicó el ministerio.

Tras recibirse la alerta, varias embarcaciones acudieron al rescate.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, no fue posible realizar una intervención aérea con helicóptero y la tripulación tuvo que ser evacuada a través de dos balsas salvavidas en el agua.

Tres de los marineros rescatados necesitaron atención médica urgente, dos de ellos con quemaduras graves, que afectan entre el 10 y 15 % del cuerpo.

El tercero sufrió múltiples heridas y presentaba hemorragias, señaló el Ministerio del Interior rumano.

A media mañana, hora local, el incendio continuaba activo en la superestructura del buque, que permanece fondeado.

Por motivos de seguridad marítima, las autoridades rumanas han emitido un aviso a todas las embarcaciones de la zona para que eviten el perímetro afectado. EFE

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