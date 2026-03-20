Un petrolero con gasóleo ruso tiene previsto llegar a Cuba dentro de «varios días»

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Un petrolero cargado con gasóleo ruso tiene previsto llegar a Cuba dentro de «varios días» realizando maniobras de distracción para esquivar el bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos, según una web de rastreo marítimo.

El Sea Horse, un buque con bandera de Hong Kong sobre el que no pesan sanciones de Washington, transporta 190.000 barriles de gasóleo ruso, según la página.

«Si el buque cisterna llega, o cuando lo haga, será la primera entrega de productos refinados a la isla desde principios de enero», informó en su página web la empresa de inteligencia marítima Windward.

Cuba sufre una crisis económica y energética, que provoca recurrentes apagones generalizados, agravada por la suspensión en enero de los suministros de petróleo procedentes de Venezuela ordenada por Washington después de capturar al presidente Nicolás Maduro, aliado del gobierno comunista de La Habana.

Los 9,6 millones de habitantes de la isla sufrieron el último apagón general a principios de esta semana.

El Sea Horse fue cargado con gasóleo desde otro buque frente a las costas de Chipre a principios de febrero, según Windward.

Después el buque indicó que su destino era La Habana, aunque luego aseguró que se dirigía a «Gibraltar para recibir órdenes» debido a los controles de los cargamentos que llegan a la isla.

Tras navegar por el Atlántico entre mediados y finales de febrero, el Sea Horse se detuvo a unos 2.500 kilómetros de las aguas cubanas y comenzó a ir a la deriva a menos de 2 kilómetros por hora para hacer creer que «no estaba bajo control».

Windward señaló que el buque también incurrió en otras «prácticas de navegación engañosas», como apagar sus sistemas de identificación automática (AIS), una señal similar al GPS usada para evitar colisiones en alta mar.

El buque carece de un seguro de una compañía occidental, «otro indicio de que está involucrado en la elusión de sanciones», según Windward.

El petrolero ruso Anatoly Kolodkin, sancionado por Washington, se dirige a la isla caribeña con 730.000 barriles de crudo a bordo, según informó el miércoles la empresa de análisis marítimo Kpler.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, dijo este jueves a congresistas que Washington no ha detectado «un reabastecimiento activo de los rusos» a Cuba.

«Lo que estamos siguiendo ahora mismo es un destructor con un buque cisterna de apoyo… que se dirige a Cuba para una escala en puerto», afirmó.

Donovan dijo que probablemente el buque cisterna estaba suministrando combustible al destructor y que, si en cambio lo entregara a Cuba, «no tendría un impacto a gran escala».

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