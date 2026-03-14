Un petrolero griego sufre pequeños daños al ser atacado en el Mar Negro

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Atenas, 14 mar (EFE).- Un petrolero de propiedad y bandera griega fue atacado «con un pequeño misil o dron» este sábado en el Mar Negro, lo que causó pequeños daños materiales al buque pero no heridos entre la tripulación, anunció el ministro de Asuntos Marítimos de Grecia, Vasilis Kikilias.

Kikilias señaló a la emisora ERT que es probable que el ataque «forme parte de la presión ejercida por países de la región» y que «quizás» esté relacionada con la decisión de Estados Unidos de permitir la venta de crudo ruso en tránsito durante un mes, aunque el ministro no atribuyó autoría al ataque. EFE

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