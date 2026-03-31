Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega al puerto de Matanzas en Cuba

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La Habana, 31 mar (EFE). – El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, llegó este martes al puerto de Matanzas, al oeste de Cuba, mientras el país se encuentra sumido en una grave crisis energética en medio del asedio de EEUU.

La embarcación, que pertenece a la corporación Sovkomflot sancionada por EE. UU. desde 2024 y que partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, es el primer cargamento de petróleo en llegar a la isla en los últimos tres meses.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”. EFE

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