Un petrolero turco cargado de crudo ruso es atacado en el mar Negro, según medios

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Ankara, 26 mar (EFE).- Un petrolero propiedad de una empresa turca que transporta petróleo ruso ha sido atacado con drones este jueves en el mar Negro a quince millas del Bósforo, según informan los medios locales, que indican que el barco no corre peligro de hundimiento.

El barco, cargado con 140.000 toneladas de petróleo, fue alcanzado por drones aéreos y navales después de haber zarpado del puerto ruso de Novorosíisk, afirma la emisora NTV

La embarcación, de nombre Altura, ha estado sometida a las sanciones de Estados Unidos y Europa que intentan que Rusia no financie su ataque a Ucrania con la venta de petróleo, informa el diario Sözcü.

Los medios informan de que ninguno de los 27 tripulantes ha resultado herido en las explosiones, que han causado daños en el puente y provocado una entrada de agua en la sala de motores.

El servicio de guardacostas turco ha enviado buques en respuesta a la petición de ayuda del barco dañado.

La emisora NTV cita una conversación con el capitán del barco para afirmar que el petrolero no corre peligro de hundirse y que la tripulación está en buen estado.

Este barco navegó durante años bajo el nombre de Beşiktaş Dardanelles y estaba sometido a sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, y en 2024 fue adquirido por una compañía panameña, antes de ser comprado de nuevo el pasado noviembre por la naviera Pergamon Shipping, con sede en Estambul, que lo renombró como Altura, según Sözcü. EFE

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