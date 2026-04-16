Un polémico líder opositor de Sudáfrica, condenado a cárcel por disparar un fusil en mitin

3 minutos

Nairobi, 16 abr (EFE).- El polémico líder opositor sudafricano de extrema izquierda Julius Malema fue condenado este jueves a una pena de cinco años de cárcel, tras ser declarado culpable de haber disparado un fusil en público durante un mitin celebrado en 2018.

«Se le condena a cinco años de prisión», afirmó la jueza instructora de la causa, Twanet Olivier, en una audiencia celebrada en el Tribunal de Magistrados de East London (este).

Olivier, citada por medios locales, afirmó que «la pena impuesta debe ser proporcional al delincuente y al delito», además de «ser justa para la sociedad» e ir «acompañada de cierta clemencia».

El fiscal Joe Ceasar había pedido hasta quince años de cárcel para el líder de los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, en inglés), cuarto partido del país, pero consideró «justa» la sentencia.

Malema, de 45 años y presente en la sala, se había declarado no culpable y su abogado, Laurence Hodes, adelantó que interpondrá un recurso de apelación contra el fallo.

La sentencia, de confirmarse tras las apelaciones, impediría al líder de los EFF ejercer como legislador.

Esa circunstancia supondría un duro revés para el partido de extrema izquierda, que cuenta con un notable apoyo entre los jóvenes sudafricanos frustrados por la desigualdad racial que persiste desde el fin del apartheid, el sistema segregacionista impuesto por la minoría blanca del país hasta 1994.

Cientos de seguidores del político, vestidos con camisetas rojas (el color de la formación), se congregaron a la puerta del tribunal para apoyar a su líder.

Este miércoles, tras acabar la audiencia previa a la sentencia, el líder de extrema izquierda se había dirigido sus partidarios reunidos ante la corte para advertir: «Pueden meterme en la cárcel, pero nunca suprimirán nuestras ideas de libertad económica en nuestra vida».

En la mira de Trump

El pasado octubre, el tribunal declaró culpable a Malema de contravenir la Ley de Control de Armas de Fuego.

El caso se remonta a 2018, cuando se hizo viral un vídeo en el que aparecía disparando un fusil en un mitin en el quinto aniversario de su partido, en la provincia del Cabo Oriental (este).

Un grupo de presión afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses), Afriforum, presentó cargos penales contra él.

En su defensa, Malema alegó que el arma de fuego del vídeo era de juguete, pero la jueza Olivier rechazó ese argumento.

El pasado agosto, otro tribunal declaró al líder opositor culpable de incitación al odio por un discurso de 2022 en el que afirmó que «matar es parte de un acto revolucionario», en aparente alusión a la minoría blanca del país.

Malema ganó notoriedad internacional en mayo de 2025 al aparecer en un vídeo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, proyectó en la Casa Blanca ante su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Con ese vídeo, Trump quería denunciar la presunta persecución racial en Sudáfrica contra la minoría afrikáner, un extremo que rechaza el Gobierno del país austral.

Ramaphosa respondió que, aunque la delincuencia es un problema en Sudáfrica, la mayoría de las víctimas «no son blancos, sino negros», y rechazó que hubiera un «genocidio contra los agricultores afrikáners», al recordar que su propio ministro de Agricultura pertenece a esa comunidad. EFE

pa/llb