Un político estonio prorruso condenado a catorce años de cárcel por traición

1 minuto

Berlín, 11 sep (EFE).- El político estonio prorruso Aívo Peterson fue condenado a 14 años de cárcel por el delito de traición por un tribunal de Talin, al tiempo que otros dos acusados recibieron penas de 11 años de prisión.

Los jueces consideraron probado que Peterson y sus cómplices apoyaron deliberadamente a Rusia en operaciones contra Estonia, país miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

El proceso se inició en noviembre de 2023 y la fiscalía sostuvo desde el comienzo que Peterson, uno de los líderes del partido Koos, y otro ciudadano estonio, Dmitri Rootsi, habían colaborado con el ciudadano ruso Andréi Andrónov en operaciones destinadas a socavar la independencia estonia.

Durante el proceso se habló de encuentros con políticos rusos, de la creación de una organización de defensa civil independiente, y de un viaje de periodistas a territorios ocupados en Ucrania.

Según la sentencia, Peterson y Rootsi obraban siguiendo instrucciones recibidas de Rusia y ayudaban a personas que, en nombre de las autoridades rusas, desarrollaban actividades no violentas en contra de la independencia, la integridad territorial y la soberanía de Estonia.

Los acusados, además, participaron en la creación de una organización política, el partido Koos, que apoyaba la narrativa y los mensajes de propaganda de la política exterior rusa.

La sentencia todavía no es firme y puede ser apelada. EFE

