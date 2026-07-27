Un político ugandés se une a la carrera por la jefatura de la ONU

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El político ugandés Olara Otunnu, excandidato presidencial de la oposición y antiguo funcionario de Naciones Unidas, se sumó el sábado a la carrera por convertirse en el próximo líder del organismo multilateral, con lo que llega a siete el número de candidatos en lista.

El nuevo aspirante se desempeñó como subsecretario general de la ONU y representante especial para la infancia y los conflictos armados desde 1997 hasta 2005, cuando el secretario general era Kofi Annan.

El organismo mundial informó a los Estados miembros de la candidatura de Otunnu, de 75 años, presentada por su país natal.

También se desempeñó como enviado de Uganda ante la ONU y, durante un breve período, como ministro de Relaciones Exteriores de su país.

Otunnu se presentó como candidato presidencial por el opositor Congreso del Pueblo de Uganda en las elecciones de 2011, en las que perdió frente al líder de larga data Yoweri Museveni, en el poder desde 1986.

Michelle Bachelet, de Chile; María Fernanda Espinosa, de Ecuador; Rafael Grossi, de Argentina; Rebeca Grynspan, de Costa Rica; Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana; y Macky Sall, de Senegal, buscan suceder al saliente secretario general Antonio Guterres, quien deja la oficina el 31 de diciembre.

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