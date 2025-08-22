The Swiss voice in the world since 1935

Un policía alemán asesinado con su propia pistola por asaltante a una gasolinera

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 22 ago (EFE).- Un policía alemán fue asesinado por el asaltante a una gasolinera en la localidad de Völklingen (oeste de Alemania) que le arrebató su pistola y abrió varias veces fuego.

Según la policía local el agente muerto y otro compañero habían perseguido a pie al asaltante después de que este asaltara la gasolinera la noche del jueves amenazando al responsable con un cuchillo.

El hombre, enmascarado, se apropio de dinero y huyó.

Cuando los dos policías lo alcanzaron e intentaron detenerlo se dio un forcejeo en el que el asaltante le arrebató la pistola a uno de ellos y disparó.

El policía muerto recibió dos impactos de bala. El asaltante también resultó herido pero no corre peligro de muerte.

Este viernes la Policía informó que el presunto asesino es un hombre de dieciocho años, residente en la región y que tiene nacionalidad alemana y turca. EFE

rz/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR