Un policía alemán asesinado con su propia pistola por asaltante a una gasolinera
Berlín, 22 ago (EFE).- Un policía alemán fue asesinado por el asaltante a una gasolinera en la localidad de Völklingen (oeste de Alemania) que le arrebató su pistola y abrió varias veces fuego.
Según la policía local el agente muerto y otro compañero habían perseguido a pie al asaltante después de que este asaltara la gasolinera la noche del jueves amenazando al responsable con un cuchillo.
El hombre, enmascarado, se apropio de dinero y huyó.
Cuando los dos policías lo alcanzaron e intentaron detenerlo se dio un forcejeo en el que el asaltante le arrebató la pistola a uno de ellos y disparó.
El policía muerto recibió dos impactos de bala. El asaltante también resultó herido pero no corre peligro de muerte.
Este viernes la Policía informó que el presunto asesino es un hombre de dieciocho años, residente en la región y que tiene nacionalidad alemana y turca. EFE
rz/jgb