Un policía detiene a un hombre tras herir a tres mujeres con cuchillos en París

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Un policía fuera de servicio detuvo este lunes a un hombre sospechoso de atacar y herir a tres mujeres con dos cuchillos de cocina en París, anunciaron las autoridades.

El ataque se produjo a las 11H30 (09H30 GMT) en la Porte de Clichy, en el noroeste de la capital, y el hombre fue detenido «rápidamente», indicó la prefectura de policía.

Lo detuvo «un policía fuera de servicio», precisó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

«De repente, vimos a un señor pasar con dos cuchillos, apuñaló a tres personas», contó a la AFP Kheira Dellabed, una camarera de 54 años de un restaurante cercano.

«Después había un joven con una maleta de mano, lo golpeó con la maleta, lo tiró al suelo», y luego un «camarero del restaurante de al lado» le puso una silla «encima», describió.

La identidad del sospechoso no estaba clara de inmediato. El ministro llamó a la prudencia sobre el motivo del ataque ante las «declaraciones incoherentes» del hombre.

Las víctimas, cuyas vidas no corren peligro, son tres mujeres de 19, 24 y 36 años, de las cuales dos están en estado crítico y la tercera está herida leve, según el ministro.

Una de las mujeres está «embarazada», escribió en X el alcalde del distrito XVII de París, Geoffroy Boulard, quien elogió la «sangre fría» del policía y los transeúntes que lo detuvieron.

En el lugar del ataque, se estableció un perímetro de seguridad, constató un periodista de AFP.

A finales de 2025, un hombre de 25 años fue detenido tras herir con un cuchillo a tres mujeres en el metro de París. Su detención fue suspendida por motivos psiquiátricos.

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