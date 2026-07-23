Un policía escocés abusó y violó durante 14 años a numerosas mujeres hasta ser descubierto

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Londres, 23 jul (EFE).- Un policía escocés que se suicidó el pasado mes de mayo estuvo abusando y violando al menos a ocho mujeres -varias de ellas prostitutas- durante catorce años hasta ser descubierto por una denuncia presentada un mes antes de su muerte.

El caso ha sido desvelado este jueves por una unidad de investigación de la BBC: Alan Greer, de 47 años en el momento de su suicidio, casado y con un hijo, había ingresado en la policía en 2009 y tuvo una carrera aparentemente ejemplar que duró 17 años.

Pero en abril pasado llegó la primera agresión conocida de Greer: una mujer denunció un aparente asalto en su casa ante una comisaría de Glasgow, donde fue atendida por Greer, quien más tarde se presentó en el domicilio pretextando que necesitaba ampliar las pesquisas. Allí mismo la violó.

La mujer tardó 14 años en denunciar los hechos, y su denuncia desató el pasado abril una investigación interna de la unidad anticorrupción de la policía de Glasgow.

Al identificar el nombre de Greer entre los vinculados a esa denuncia, encontraron que éste había ingresado sin razón plausible en la base de datos de la policía, siempre para consultar casos de mujeres agredidas en los que él no había intervenido como agente. Su intención aparente era descartar que ellas lo hubieran incriminado.

Cuando la investigación policial tuvo suficientes indicios, una patrulla se presentó en el domicilio de Greer y se incautó de un ordenador portátil y siete teléfonos móviles.

En ellos, Greer almacenaba miles de fotos y vídeos de prostitutas con las que había tenido trato. Pudieron identificar a cinco de ellas como coincidentes con las autoras de varias denuncias por violación.

Incluso entonces, no fue detenido. Días después, una patrulla policial y un asistente social se presentaron en su casa para interesarse por la seguridad de sus familiares, pero tampoco entonces lo detuvieron. Al día siguiente de esa visita, se suicidó.

La policía escocesa cree ahora que el número de víctimas de Greer puede ser mucho mayor que el de las ocho identificadas, porque aún quedan miles de imágenes por procesar. En este sentido, han pedido a los ciudadanos que se animen a presentar una denuncia si creen haber sido víctimas de Greer. EFE

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