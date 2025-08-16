Un policía iraní muere en un enfrentamiento armado en el sureste del país

Teherán, 16 ago (EFE).– Un agente de la Policía iraní murió este sábado en un enfrentamiento con hombres armados en la ciudad de Iranshahr, en la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste de Irán.

El tiroteo se produjo en la plaza Shahid Aminifard de Iranshahr, cuando efectivos policiales se enfrentaron a un grupo de individuos armados “perturbadores del orden y la seguridad pública”, anunció el departamento de comunicación de la Policía de Sistán y Baluchistán, según informó la agencia Tasnim.

El agente fallecido fue identificado como el suboficial Ramin Sadeghi.

La fuente indicó que en el intercambio de disparos, los atacantes resultaron heridos, pero lograron huir del lugar.

Ningún grupo se ha reivindicado la autoría del ataque.

La conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán, es escenario recurrente de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y grupos armados, entre ellos Yeish al Adl, una organización suní opuesta al régimen chií de Irán que busca la independencia de la región.

El grupo, considerado terrorista por la República Islámica, atacó a finales de julio el edificio judicial de la ciudad de Zahedán, lo que causó la muerte de seis personas y una veintena de heridos.

El año pasado, Yeish al Adl llevó a cabo una serie de ataques coordinados contra cuarteles de la Guardia Revolucionaria y dos comisarías de Policía, en los que murieron al menos una treintena de personas, diez de ellos miembros de las fuerzas de seguridad.

La región de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes. EFE

