Un policía muere y cuatro personas más resultan heridas en un ataque armado en Colombia

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Bogotá, 21 abr (EFE).- Un policía murió y cuatro personas más resultaron heridas en un ataque armado cometido por desconocidos en el municipio colombiano de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá (sur), una zona donde operan dos disidencias de las FARC, informaron este martes las autoridades.

El director de la Policía colombiana, general William Rincón, afirmó que los uniformados, que hacen parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), fueron «víctimas de un ataque violento» cuando estaban patrullando la zona.

«Como consecuencia de este lamentable hecho, nuestro patrullero de policía Geison Rayo Espinosa fue vilmente asesinado en cumplimiento de su deber», añadió el general Rincón en un comunicado.

El oficial señaló que los uniformados heridos son los patrulleros Daniel Cardona, Enuar Sancho y Laura Quintero, «quienes se recuperan y reciben atención médica especializada», mientras que un civil también resultó lesionado por el ataque.

El departamento de Caquetá ha sido históricamente una zona con fuerte presencia de los grupos armados y en la década de los 90 fue escenario de la zona de distensión que se implementó durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) en los fallidos diálogos de paz con las FARC.

Luego de la desmovilización de esa guerrilla, tras el acuerdo de paz de 2016, grupos disidentes continuaron haciendo presencia en esa zona del sur de Colombia donde mantienen actividades ligadas al narcotráfico, minería ilegal, entre otras. EFE

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