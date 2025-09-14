Un policía muerto y cuatro más heridos tras ataque de disidencias de las FARC en Colombia

Bogotá, 14 sep (EFE).- Un policía colombiano muerto y cuatro más heridos dejó un ataque de las disidencias de las FARC a la subestación de Policía del caserío El Carmelo, en el departamento del Cauca (suroeste), informó este domingo el director de la institución, general Carlos Fernando Triana.

El alto oficial dijo en su cuenta de X que condenaba «con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la subestación de Policía de El Carmelo (Cauca), que segó la vida del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y dejó heridos a otros cuatro uniformados».

El general Triana añadió que este ataque ratifica que las autoridades deben «arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen».

La Policía anunció el inicio de una investigación para dar con el paradero de los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.

El ataque comenzó en las primeras horas de la mañana de este domingo, cuando presuntos disidentes de las FARC llegaron a la población y lanzaron explosivos contra la subestación de Policía.

La construcción terminó envuelta en llamas mientras los policías repelían el ataque atrincherados en su interior.

Medios locales indicaron que también hubo hostigamientos en los municipios de Silvia, Caloto, Toribío, Cajibío y Miranda, todos en el Cauca, departamento que vive en constante zozobra por la violencia.

Por su parte, el partido opositor Centro Democrático, pidió la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en El Carmelo, ya que «la Fuerza Pública está siendo atacada con drones».

Igualmente, señaló que allí «fueron asesinados dos policías, varios soldados resultaron heridos y la comunidad civil está atrapada en medio del fuego».

El Cauca, donde operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de narcotraficantes, es escenario de constantes ataques que alteran el orden público.

En un intento por retomar el control de la zona, el Ejército puso en marcha, el 12 de octubre del año pasado, la ‘Operación Perseo’, con más de mil soldados.

El objetivo era El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC dedicada al narcotráfico. Sin embargo, el despliegue militar no ha dado los resultados esperados y las disidencias siguen desafiando al Estado. EFE

