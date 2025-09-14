Un policía muerto y cuatro más heridos tras ataque de disidencias de las FARC en Colombia

Bogotá, 14 sep (EFE).- Un policía colombiano resultó muerto y cuatro más heridos en un ataque de las disidencias de las FARC a la subestación de Policía del caserío El Carmelo, en el departamento del Cauca (suroeste), informó este domingo el director de la institución, general Carlos Fernando Triana.

El ataque comenzó en las primeras horas de la mañana de este domingo, cuando presuntos disidentes de las FARC llegaron a la población y lanzaron explosivos contra la subestación de Policía, que terminó envuelta en llamas mientras los policías repelían el ataque atrincherados en su interior.

Medios locales indicaron que también hubo hostigamientos en los municipios de Silvia, Caloto, Toribío, Cajibío y Miranda, todos en el Cauca, departamento que vive en constante zozobra por la violencia.

El Cauca, donde operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de narcotraficantes, es escenario de constantes ataques que alteran el orden público.

En un intento por retomar el control de la zona, el Ejército puso en marcha, el 12 de octubre del año pasado, la ‘Operación Perseo’, con más de mil soldados.

El objetivo era El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC dedicada al narcotráfico. Sin embargo, el despliegue militar no ha dado los resultados esperados y las disidencias siguen desafiando al Estado. EFE

