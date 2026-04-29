Un policía muerto y tres heridos en un ataque en el sureste de Irán

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Teherán, 29 abr (EFE).- Un agente de policía murió y otros tres resultaron heridos este miércoles después de que hombres armados abrieran fuego contra su vehículo en la ciudad de Zahedán, en la conflictiva provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.

“Hace unas horas, hombres armados dispararon contra una patrulla policial en la ciudad de Zahedán que se encontraba realizando labores para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio indicó que en el tiroteo murió el sargento primero Mohamadreza Nezam Dust y otras tres personas resultaron heridas.

Las autoridades han puesto en marcha operaciones para detener a los atacantes, que se dieron a la fuga tras el ataque.

Ningún grupo ha reivindicado la acción por el momento.

La provincia de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

Uno de esos grupos es Yeish al Adl, considerado terrorista por la República Islámica y responsable de numerosos ataques contra las fuerzas de seguridad.

Las autoridades iraníes ejecutaron este domingo a un hombre condenado por pertenecer a ese grupo y por su presunta implicación en atentados con bombas y emboscadas dirigidas contra personal militar. EFE

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