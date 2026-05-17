Un popular líder tribal abandona las FAR y se une al Ejército sudanés en nueva deserción

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Jartum, 17 may (EFE).- Un popular líder tribal anunció este domingo que abandona las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y se une al Ejército sudanés, en una deserción que vuelve a evidenciar las crecientes fracturas internas dentro del grupo paramilitar, en guerra con las tropas regulares desde abril de 2023.

Ismail Mohamed Yusef juró su «lealtad absoluta a las Fuerzas Armadas Sudanesas y a las instituciones estatales» y afirmó que su decisión representaba «una victoria para la nación y el pueblo sudanés», señaló en declaraciones a la prensa a su llegada a la capital, Jartum.

Su deserción se produce pocos días después de la del comandante Ali Rizqalá, conocido como Al Savanah, que anunció esta semana su salida de las FAR, culpando de su decisión al subcomandante Abdulrahim Hamdan Dagalo, hermano del líder paramilitar Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti.

Al Savanah también llegó ayer a Jartum, donde declaró en una rueda de prensa que «liderará operaciones de combate junto al Ejército y las Fuerzas Conjuntas (grupos armados aliados de las tropas regulares) para expulsar a las FAR de las regiones de Kordofán y Darfur en los próximos meses», recogieron medios sudaneses.

Por su parte, Mohamed Yusef explicó que su presencia en Jartum es para «rendir homenaje al Ejército» y sus aliados, así como al presidente del Consejo Soberano y jefe del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, y «recalcó que su incorporación refleja la conexión de su familia con la historia de la resistencia nacional».

El líder desertor añadió que ofrecerá una rueda de prensa en los próximos días para brindar más detalles, afirmando que revelará lo que describió como «conspiraciones» relacionadas con la guerra en curso en Sudán.

Mohamed Yusef fue miembro del Consejo Legislativo del estado meridional de Kordofán del Sur y fue elegido diputado al Parlamento sudanés durante dos mandatos consecutivos entre 2010 y 2015.

Tras el estallido de la guerra, asumió la presidencia del Comité de Movilización Popular en el estado de Kordofán Occidental en representación de las FAR, aprovechando sus amplias conexiones con los grupos tribales y sociales de la zona.

Medios sudaneses señalaron que su anuncio de unirse al Ejército representa un importante respaldo moral y político en Kordofán Occidental y podría alentar a grupos de combatientes de la tribu Miseriya -a la que pertenece-, el segundo componente social más grande dentro de las FAR, a desertar y unirse a las fuerzas armadas.

Su abandono de las FAR, además, se produce en un momento de creciente número de deserciones en el grupo paramilitar, en medio de una escalada de acontecimientos políticos y bélicos que están transformando el panorama sudanés.EFE

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