Un popular manifestante venezolano siente que también ganó con Nobel concedido a Machado

2 minutos

Caracas, 10 oct (EFE).- El manifestante venezolano Rafael Araujo, conocido en su país como ‘El señor del papagayo’, celebró el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado este viernes a la líder opositora María Corina Machado y aseguró a EFE sentirse también ganador.

«Me siento, como todo ciudadano, señalado en ese premio porque es repartido. Ella lo logró sola, pero nosotros la acompañamos también, estuvimos ahí los ciudadanos, aquí y en el mundo entero», expresó.

El activista caminaba por una zona de Caracas portando un papagayo -como se le conoce en el país a las cometas o papalotes- que tenía escrito ‘Premio Nobel de la Paz 2025’ sobre un fondo con los colores amarillo, azul y rojo, los de la bandera venezolana.

«Yo estudié artes, entonces utilizo esa manera de hacer arte a través del papagayo para plasmar lo que yo pienso y en lo que yo creo», explicó.

Machado publicó en redes sociales un comunicado en el que dijo aceptar con «profunda gratitud» el premio «en nombre del pueblo de Venezuela, que -dijo- ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor».

En ese sentido, dedicó el Nobel a «cada venezolano» y lo señaló como un reconocimiento a lo «logrado juntos», así como «un recordatorio de lo que aún falta».

Además, afirmó que representa un «impulso para concluir» la tarea de «conquistar la libertad» en su país.

La exdiputada también dedicó el premio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por «su decidido apoyo» a la causa de la oposición venezolana.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

La opositora permanece en la clandestinidad desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en la víspera de la toma de posesión de Nicolás Maduro, proclamado ganador de esos comicios por un organismo electoral controlado por funcionarios afines al chavismo.EFE

