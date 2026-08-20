Un portaaviones de EE.UU. llega a Oriente Medio para relevar a otro desplegado seis meses

Compartir

2 minutos

Washington, 20 ago (EFE).- El portaaviones USS George Washington y su grupo de ataque ya se encuentran en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln tras un despliegue de más de seis meses, confirmó este jueves el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

«El grupo de combate del portaaviones George Washington opera en Oriente Medio durante un despliegue programado, tras haber llegado ayer a la zona de operaciones del Centcom», informó en X el mando militar estadounidense.

El mensaje está acompañado de una imagen fechada este 20 de agosto donde puede verse cómo los tripulantes del USS George Washington trabajaban en la cubierta de vuelo mientras el navío se desplazaba por el mar Arábigo, según el Centcom.

Ambos son portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la semana pasada el envío de un nuevo barco en sustitución del USS Abraham Lincoln después de que salieran a la luz denuncias de familiares de los marines sobre la escasez de suministros, la contaminación del agua y un deterioro generalizado de la salud mental de la tripulación.

Senadores demócratas pidieron además explicaciones sobre los informes que apuntan a que varios tripulantes se han intentado arrojar por la borda.

El USS Abraham Lincoln abandonó el puerto de San Diego, en la costa oeste estadounidense, en noviembre de 2025 y tras atravesar el Pacífico llegó al Índico a principios de este año.

Desde entonces solo ha realizado dos paradas de aprovisionamiento muy breves en Guam (diciembre de 2025) y Omán (julio de 2026).

Trump quitó peso a las denuncias sobre las condiciones a bordo y dijo el pasado viernes que el USS Abraham Lincoln «ni de lejos lleva (desplegado) el tiempo suficiente».

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró por su parte que las informaciones sobre el portaaviones se han «tergiversado» y afirmó que el Pentágono se asegura «de que cada barco, cada tripulación y cada capitán dispongan de todo lo que pueda ofrecerles en todo momento».

Washington mantiene un bloqueo naval a las costas y puertos de Irán dentro de la guerra que libra contra la República Islámica desde hace casi seis meses, en medio de conversaciones de paz estancadas y el cierre del tráfico a través del estratégico estrecho de Ormuz por Teherán como represalia. EFE

ygg/mgr

(foto)