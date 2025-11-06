Un posible avistamiento de dron obligó al cierre temporal del aeropuerto de Hannover

1 minuto

Berlín, 6 nov (EFE).- El aeropuerto de la ciudad de Hannover, en el norte de Alemania, se vio obligado a interrumpir su actividad temporalmente en la noche de miércoles a jueves, después de que un piloto alertara de la posible presencia de un dron cerca de la infraestructura aeroportuaria.

«El piloto de una aeronave que se encontraba en fase de aterrizaje avistó un posible dron», lo que llevó al cierre temporal del aeropuerto, informó este jueves la Policía Federal de Alemania en un comunicado.

El aviso ocurrió a las 21.04 GMT, según la fuente, tras lo cual se tomaron medidas para prevenir riesgos para la seguridad del tráfico aéreo y, en particular, tres vuelos fueron desviados.

En Alemania, en principio sólo pueden usarse drones a una distancia lateral de por lo menos 1,5 kilómetros de un aeropuerto y con autorización de las autoridades competentes.

La supuesta presencia del dron Hannover se produce después de que el pasado viernes uno de esos aparatos sin identificar obligara a interrumpir temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Berlín. EFE

