Un presunto miembro de Hamás, detenido en Londres por orden de la fiscalía alemana

Berlín, 6 nov (EFE).- Un presunto miembro del grupo islamista palestino Hamás fue arrestado en Londres el pasado lunes de acuerdo con una orden internacional de detención emitida por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Alemania, según informó este jueves en un comunicado la fiscalía general alemana (GBA).

El detenido, un ciudadano británico identificado como Mohammed A., es sospechoso de pertenecer a una organización terrorista extranjera..

En concreto, los investigadores alemanes creen que el detenido forma parte de una trama que operaba en Europa, como parte de la cual viajó a Berlín el pasado verano para reunirse con otro sospechoso, Abed Al G., que presuntamente le entregó cinco pistolas y munición.

Posteriormente, de acuerdo con la fiscalía, Mohammed A. viajó a Austria y ocultó las armas en Viena, todo ello con el supuesto plan de preparar atentados contra objetivos israelíes o judíos en Alemania.

Abed Al G., de nacionalidad alemana, ya fue detenido el pasado sábado en Berlín, junto con otro ciudadano germano, Ahmad I., y un tercer hombre nacido en el Líbano, Wael F. M.

Los tres, que fueron detenidos por agentes de la Oficina Federal de lo Criminal (BKA) de Alemania, están acusados de ser agentes en el extranjero de Hamás y de haber preparado un acto grave peligroso para el Estado.

De acuerdo con la fiscalía, el trío tenía la tarea de obtener desde su base en Alemania armas y munición que pudiesen ser empleadas para potenciales atentados contra intereses israelíes o judíos en este país.

Durante la detención, se les incautaron numerosas armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto AK 47 y varias pistolas, así como munición. EFE

