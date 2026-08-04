Un probable candidato a las presidenciales francesas denuncia una operación rusa de «desestabilización»

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El probable candidato a las elecciones presidenciales francesas y eurodiputado Raphaël Glucksmann denunció haber sido objeto de una operación rusa de «desestabilización de las elecciones presidenciales», a través de una noticia falsa que implicaba a su pareja periodista.

«La Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional me informó de que estaba siendo objeto de un ataque del grupo Storm-1516, dirigido directamente por el GRU», los servicios secretos del ejército ruso, señaló el eurodiputado socialdemócrata en sus redes sociales el lunes por la noche.

Esta operación de desinformación se detectó a finales de la semana pasada y fue llevada a cabo por la red prorrusa Storm-1516, confirmó el martes a la AFP una fuente de seguridad.

Storm-1516 ya había atacado en julio a un candidato de centro-derecha a las presidenciales francesas, Edouard Philippe, mediante publicaciones en redes sociales que difundían información falsa sobre su salud.

La operación contra Raphaël Glucksmann tuvo «un nivel de visibilidad relativamente bajo» en las redes, precisó la misma fuente de seguridad, aunque señaló una manipulación «relativamente sofisticada» mediante el uso de un deepfake, es decir, «la suplantación de la identidad y la voz de una persona conocida mediáticamente para darle visibilidad», en este caso el periodista francés Edwy Plenel.

Glucksmann explicó que el ataque contra él se llevó a cabo a través de un medio falso, que imitaba exactamente el estilo del medio digital Blast, con el fin de «crear documentos falsos, reproducir voces mediante inteligencia artificial y difundir un video totalmente manipulado en el que aparecían mi pareja, Léa Salamé, y Edwy Plenel».

Esta noticia falsa informaba de una «conspiración» destinada a favorecer la candidatura de Glucksmann.

Glucksmann acusó a Vladimir Putin de querer «desestabilizar a Francia» y permitir que «sus títeres demagogos» tomen el poder, con el fin de provocar «la implosión del bloque europeo».

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