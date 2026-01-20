Un profesor colombiano en México denuncia una golpiza de los militares que lo habían detenido

Un profesor colombiano residente en México y que estuvo reportado como desaparecido por varios días denunció este lunes que fue detenido y golpeado por militares, lo que lo dejó con tres costillas rotas.

Leonardo Ariel Escobar, de 42 años, dijo en un mensaje a medios que el 31 de diciembre, cuando hizo una escala en el aeropuerto de Monterrey (norte), elementos de la militarizada Guardia Nacional le impidieron de manera «arbitraria» seguir su viaje a Ciudad de México.

«Durante tres días estuve en una celda en el municipio de Apodaca (…). Antes de llegar fui golpeado, lo que me generó la fractura de tres costillas», reclamó Escobar, quien calificó el incidente como un acto de discriminación.

El catedrático, que labora en una universidad privada del central estado de Puebla, afirmó desconocer el motivo de su detención, durante la cual, dijo, no le brindaron alimentos.

Escobar asegura que eso mermó seriamente su salud. «Lo mínimo era brindarme asistencia médica», subrayó.

El profesor fue reportado como desaparecido el 2 de enero por familiares y por la universidad en la que trabaja.

La secretaría de Seguridad mexicana informó la semana pasada que estuvo detenido por una falta administrativa, pero sin dar detalles.

Tras ser liberado el 2 de enero, Escobar dijo que estaba desorientado y que vagó por las calles, hasta que tres días después fue auxiliado por el director de un centro de rehabilitación para adictos.

Días después, recuperó la conciencia y pudo dar datos al personal del centro, lo que permitió confirmar su identidad y notificar a la fiscalía de su paradero el viernes pasado.

