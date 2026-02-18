Un prominente experto petrolero, excarcelado tras cuatro días de arresto en Venezuela

afp_tickers

2 minutos

Un prominente experto petrolero venezolano con doble nacionalidad estadounidense fue liberado luego de pasar cuatro días bajo arresto por «estafa» en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, informó la fiscalía la madrugada del miércoles.

Residente en Houston, Estados Unidos, Evanan Romero es venezolano y tiene también ciudadanía estadounidense. Es consultor para firmas petroleras internacionales y asesor en la materia de la líder opositora María Corina Machado.

Fue detenido el 13 de febrero en el aeropuerto que sirve a Maracaibo (occidente), la segunda ciudad del país. «Se encontraba solicitado desde el 26 de mayo de 2025 por los delitos de estafa y asociación», informó el Ministerio Público en un comunicado.

Su detención «no guarda relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector», precisó el texto.

Romero, de 86 años, estuvo retenido en un hospital de Maracaibo y tuvo acceso intermitente a su celular, informó una fuente bajo anonimato a la AFP.

Tras una audiencia celebrada la víspera, el Ministerio Público pidió «en atención a la edad del ciudadano investigado» una «medida cautelar sustitutiva consistente en régimen de presentación», agregó el comunicado.

El ingeniero petrolero fue viceministro de Petróleo a fines de 1990 y miembro de la junta directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Tiene un doctorado de la Universidad de Stanford y un post doctorado de la Universidad de Harvard.

En Venezuela se desarrolla desde el 8 de enero un proceso de excarcelaciones de presos políticos, que avanza a cuentagotas bajo fuertes presiones de Estados Unidos al gobierno interino de Delcy Rodríguez.

La oenegé especializada Foro Penal contabiliza más de 600 personas todavía detenidas por razones políticas en el país.

Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la presidencia luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar estadounidense.

A fines de enero, el parlamento aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para abrir el sector a las multinacionales en este país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo.

atm/nn