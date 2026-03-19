Un proyecto busca incentivar la contratación laboral de población vulnerable en Uruguay

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Montevideo, 19 mar (EFE).- El Gobierno de Uruguay presentó un proyecto de ley de empleo integral enfocado en incentivar la contratación de tres grupos prioritarios: jóvenes, mujeres jefas de hogares monoparentales y mayores de 50 años.

«Hay población de este país que tiene que ser beneficiada de alguna manera, porque su vulnerabilidad así lo indica», resumió este jueves en conferencia de prensa el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Según detalló, la idea del Ejecutivo es «resolver esto a partir de un subsidio del 25 % al 80 % de la retribución mensual, según el caso» y para ello el Estado uruguayo destinará unos 10 millones de dólares anuales.

El ministro de Trabajo uruguayo, Juan Castillo, explicó por su parte que la elaboración de este proyecto surgió de la autocrítica de que el país «tiene herramientas e instrumentos» que no estaban siendo aplicados en este sentido.

De aprobarse el proyecto en el Parlamento, la ley incluirá una «escala de porcentajes» de los subsidios que irán desde un 25 % por el contrato de hombres jóvenes, hasta un 33 % si se trata de una mujer.

«Desde allí en adelante se llega incluso a subvencionar por valor del 80 % del salario para las personas con más dificultades», resumió el ministro.

El Poder Ejecutivo no tiene estimada aún la cantidad de personas que se verán beneficiadas con esta propuesta, pero prevé que la demanda provenga, en mayor medida, de localidades del interior del país, donde la tasa de desempleo es mayor.

«Esta no intenta resolver todos los problemas, es una herramienta más, es un instrumento más en procura de ir dando respuesta a esta demanda», aclaró Castillo.

La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en el 7,4 % en enero, con una subida del 0,3 % con respecto a diciembre, según el último informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística.

Ese mismo informe apunta que la mayor tasa de empleo se ubica en el rango de edad de las personas entre los 35 a los 44 años, mientras que la mayor tasa de desempleo aparece en el grupo de los personas más jóvenes (entre los 14 y los 24 años). EFE

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