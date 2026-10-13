Un proyecto de ley busca unificar respuesta a violencia contra mujeres en Rep. Dominicana

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Santo Domingo, 13 oct (EFE).- La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, presentó este martes a la Cámara de Diputados el anteproyecto de ley ‘Respuesta integral a las violencias contra las mujeres’, que busca coordinar la actuación de las instituciones del Estado en la prevención, atención, investigación y sanción de estos delitos.

La iniciativa, conocida como Ley Mirabal, procura eliminar la fragmentación de los servicios y establecer mecanismos de respuesta más efectivos para proteger a las víctimas de violencia de género.

«Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas. Debe encontrar un solo Estado», expresó Reyes durante el acto, en el que señaló que la iniciativa es el resultado de más de 14 años de esfuerzos para dotar al país de una legislación integral en esta materia.

La diputada Kimberly Taveras, promotora del movimiento Déjala Ir e impulsora de la propuesta, destacó la colaboración durante años de organizaciones sociales e instituciones públicas para sacar adelante la iniciativa, que busca articular los esfuerzos de distintos sectores frente a la violencia contra las mujeres.

Por su parte, Minerva Tavárez Mirabal, representante de la familia que da nombre a la iniciativa, la valoró como un homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana, bajo órdenes de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y convertidas en símbolo internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la defensa de los derechos humanos.

La República Dominicana es el segundo país de la región, después de Honduras, con mayor tasa de feminicidios, con 2.9 casos por cada 100,000 mujeres, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el país se han contabilizado más de 1,800 feminicidios en los últimos veinte años. EFE

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