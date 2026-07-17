Un pueblo de Paraguay despide a tres bailarinas muertas en accidente de autobús en Brasil

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Asunción, 17 jul (EFE).- Decenas de habitantes del municipio paraguayo de Colonia Independencia, en el departamento de Guairá (centro-este), dieron este viernes el último adiós a tres de las cuatro mujeres fallecidas en el accidente de un autobús en el sur de Brasil, en el que viajaba un grupo de danzas de esa localidad y sus familiares.

Entre lágrimas y expresiones de dolor, familiares y allegados acompañaron en la comunidad de Melgarejo, según imágenes difundidas por medios locales, el sepelio de una niña de 8 años —integrante de la Academia de Danzas Bethania—, su madre, de 48, y otra mujer de 75 años.

«Estamos todos destrozados», dijo a EFE el intendente (alcalde) de Colonia Independencia, José Resquín, quien indicó que los tres cuerpos y 50 sobrevivientes del accidente llegaron a su localidad en la noche del jueves, donde fueron recibidos por sus familias y amigos entre lágrimas y con velas en las manos.

Resquín indicó que la cuarta víctima del siniestro, una maestra de baile de 38 años que falleció en la víspera en un hospital de Brasil, será trasladada hacia la ciudad de Villarrica, capital del Guairá.

Además, informó que seis viajeros siguen hospitalizados en Brasil, entre ellos tres niños, y que hay personas que sufrieron amputaciones.

«Hay personas todavía graves», lamentó.

Otro familiar de las víctimas, quien se identificó como Alider Peralta, declaró al canal ABC TV que el accidente causó un impacto «muy fuerte» en la comunidad e indicó que el grupo de danzas viajó a Brasil a «mostrar la cultura» paraguaya.

Las bailarinas y sus parientes viajaron la semana pasada hasta la ciudad brasileña de Gramado (sur) para participar en una competencia. A su regreso, el miércoles, el vehículo se volcó tras salirse en una curva de una carretera, entre los municipios de Maravilha y São Miguel da Boa Vista, en el estado de Santa Catarina.

El autobús llevaba 67 pasajeros y 40 de ellos requirieron asistencia médica y fueron trasladados a hospitales en Brasil, según los Bomberos de Santa Catarina. EFE

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