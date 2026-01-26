Un pueblo español homenajeará a José Mujica con su nombre en un tramo del paseo de una ría

1 minuto

A Coruña (España), 26 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Oleiros, una localidad española en Galicia (en el noreste de España), dedicará un tramo del paseo de la ría que la atraviesa al expresidente de Uruguay José Mujica, tras su fallecimiento el pasado mes de mayo.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, lo anunció este lunes en un programa radiofónico, aunque ya había desvelado su intención de homenajear a Mujica, a quien consideraba «una bellísima persona».

El expresidente uruguayo dará nombre a un tramo del paseo de la ría de este municipio que medirá más de 5 kilómetros. Todavía se encuentra en obras y su finalización se prevé para agosto.

«Pepe Mujica, un hombre humanista, guerrillero y buenísima persona» fue como describió el alcalde gallego al expresidente, a quien decidió reconocer dando su nombre a uno de los proyectos más demandados por el Concello (ayuntamiento en gallego) y que supondrá poder circunvalar la ría con una infraestructura de paseo marítimo.

El alcalde celebró «que se hayan adjudicado ambos tramos del paseo fluvial» y explicó que uno está en construcción. EFE

