Un pueblo turístico de Venezuela se siente olvidado en la emergencia por los terremotos

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El Junquito, un pueblo turístico cercano a Caracas que sufrió los efectos de los terremotos en Venezuela, quedó olvidado en medio de la emergencia, denuncian sus pobladores, que piden ayuda para retirar los escombros.

La tareas de auxilio se han concentrado en general en Caracas y el estado vecino de La Guaira, donde se registró la mayor devastación de los sismos que, hasta el momento, han dejado más de 1.700 muertos.

«Fue horrible. Yo dije que yo de ahí no salía (…) Yo no me podía mover y tenía la pared en la espalda», relató Carmen Angarita, sobreviviente del derrumbe de un edifico de tres pisos que colapsó por los sismos.

Al momento del colapso se encontraba en un pasillo. Arropó con su cuerpo a su nieta de 8 años. Ambas quedaron bajo los escombros.

Su sobrino logró escapar y remover los restos hasta crear un orificio lo suficientemente grande como para sacar a su familia.

«El gobierno como tal no ha subido aquí a mandar las máquinas, estamos a la espera (…) Lo que le pedimos» es «que nos ayude, que termine de mandar la maquinaria para saber qué va a pasar con nosotros», reclamó Dayana García, transportista de 44 años.

Angarita estaba resignada a morir allí. Pidió que sacaran a los niños y la dejaran enterrada, pero su sobrino se negó a dejarla sola.

«No te voy a dejar morir, tía. Si nos morimos, nos morimos lo dos», respondió entre lágrimas el sobrino.

Este pueblo turístico es una de los destinos favoritos de los caraqueños por su clima de montaña y su gastronomía.

Militares y policías resguardan la calle, acordonada debido a que es una zona de riesgo porque las estructuras podrían terminar de colapsar.

Los habitantes deben esperar a los peritajes para ingresar a sus casas y para la remoción de escombros.

br/lp/dga