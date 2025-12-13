Un puente peatonal de París lleva desde hoy el nombre de la cantante y actriz Jane Birkin

París, 13 dic (EFE).- El puente peatonal más antiguo del Canal de San Martín, en París, lleva desde este sábado oficialmente el nombre de Jane Birkin, en homenaje a la cantante y actriz franco-británica fallecida el 16 de julio de 2023, a los 76 años.

En la inauguración de la pasarela peatonal de Jane Birkin estuvieron sus hijas Charlotte Gainsbourg y Lou Doillon y su nieto Roman de Kermadec.

«La pasarela Jane Birkin es poética; le habría encantado», dijo Charlotte Gainsbourg, que al igual que su hermana se mostró conmovida y entusiasmada con la decisión de las autoridades municipales de la capital francesa de honrar a su madre con ese gesto.

La decisión responde «a la política memorial de la Ciudad de París de rendir homenaje a nueve destacadas actrices de teatro y cine, cada una de las cuales da su nombre a los puentes del canal Saint-Martin, que celebra este año sus 200 años», según el comunicado de prensa del Ayuntamiento de París.

«Una pequeña constelación de mujeres libres, de artistas singulares», comentó Alexandra Cordebard, alcaldesa socialista del distrito X, impulsora del proyecto.

Además de Jane Birkin, las otras pasarelas llevan los nombres de Arletty, Maria Casares, Emmanuelle Riva, Michèle Morgan, Bernadette Lafont, Maria Pacôme, Hélène Duc y Maria Schneider.

El paso elevado Jean Birkin, construido en 1860 y considerado el más antiguo del canal Saint-Martin, originalmente llevaba el nombre de «pasarela de las Aduanas», debido a su cercanía con la calle de las Aduanas (actual calle Léon Jouhaux) y al antiguo sitio de la administración aduanera.

De 4,55 kilómetros (dos subterráneos), el Canal de San Martín fue creado en sus orígenes para traer agua potable a la capital y se inauguró en diciembre de 1825. Está compuesto de nueve esclusas y dos puentes giratorios, e inscrito como monumento histórico desde febrero de 1993.

Con más de 50 años de trayectoria, Jane Birkin protagonizó cerca de un centenar de películas, entre ellas «La mostaza me sube a la cabeza» (1974), «La carrera por un ají» (1975), «Siempre muere por encargo» o «Jane B. por Agnès V.» (1988).

Su última aparición en la pantalla fue en el documental «Jane por Charlotte», dirigido por su propia hija, Charlotte Gainsbourg.

Además, Jane Birkin publicó catorce álbumes de estudio, siendo el más reciente «¡Oh! Perdón, dormías» (2020), producido junto a Etienne Daho y Jean-Louis Piérot, con el que cerró su carrera musical. EFE

