Un río se desborda por el monzón en Nueva Delhi e inunda zonas ribereñas de la ciudad

Nueva Delhi, 3 sep (EFE).- El río Yamuna, a su paso por Nueva Delhi, se desbordó este miércoles debido a las lluvias torrenciales del monzón, alcanzando el nivel de alerta con 207,27 metros e inundando viviendas en las zonas ribereñas de la ciudad.

Las calles se convirtieron en arroyos y los mercados en charcos de agua turbia, mientras los residentes trataban de salvar sus pertenencias y ponerse a salvo ante la continua crecida del río.

Según informó la Comisión Central del Agua (Central Water Commission, CWC), este miércoles, el río alcanzó los 207,27 metros.

El Departamento de Riego y Control de Inundaciones de Delhi (Irrigation and Flood Control Department, I&FC) advierte de que, cuando el nivel del río supera los 205,44 metros, la inundación se considera alta y peligrosa.

Mientras las calles se inundaban, las autoridades fueron evacuando a la población de las zonas bajas, unas 10.000 personas, de acuerdo con medios locales.

Las familias de los barrios ribereños cargaban sus pertenencias en sacos improvisados para mantenerlas fuera del agua.

Para estos hogares, en su mayoría construidos con materiales ligeros y precarios, el desafío llegará cuando el río descienda y tengan que reconstruir sus viviendas y medios de vida.

Este desbordamiento forma parte de un monzón que este año llegó nueve días antes de lo habitual al país, con lluvias intensas y generalizadas, según el Departamento Meteorológico de India.

En los últimos días, el agua del monzón también ha afectado al estado noroccidental de Punjab, inundando al menos 1.044 aldeas repartidas en doce distritos y causando «daños sin precedentes a vidas humanas, propiedades, cultivos, ganado e infraestructura», indicaron las autoridades locales.

En el último mes, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, mientras más de 256.000 resultaron afectadas.

El Departamento Meteorológico de India mantiene la alerta roja en el territorio de Delhi y la naranja en Punjab para este miércoles.

En los próximos días la previsión desciende a nivel amarillo, que alerta de lluvias intensas, aunque de menor riesgo. EFE

