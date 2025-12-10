Un recuerdo para Extremadura, Caballé y Teresa Berganza en el banquete de los Nobel

Estocolmo, 11 dic (EFE).- El escritor húngaro László Krasznahorkai ha dedicado su Premio Nobel de Literatura a todas aquellas experiencias y personas que le han llevado a lograrlo, entre las que ha citado la belleza de naturaleza de Extremadura y a las sopranos españolas Montserrat Caballé y Teresa Berganza.

“Gracias a las editoriales que me publican, a mis traductores, a mi hermano mayor que me llevaba a cuestas de la guardería a mi casa, a Kafka, a la primera chica de la que me enamoré, a Faulkner, a Kioto, a Patti Smith, a Monserrat Caballé, a Teresa Berganza, a la belleza de los paisajes de Extremadura…”, ha dicho el Nobel en el banquete en honor a los premiados celebrado en la Sala Azul del Ayuntamiento de Estocolmo.

El escritor húngaro ha charlado animadamente durante toda la cena con la ex canciller alemana, Angela Merkel, sentada a su lado. Uno de sus últimos escritos, la novela ‘Herscht 07769’ cuenta la historia de Florian Herscht, un limpiador de grafiti que, convencido de que se acerca el fin del mundo, escribe cartas a Merkel para advertirle.

Otro de los discursos más emotivos de la noche ha sido el del Nobel de Química, Omar Yagui, que ha recordado que la historia que le llevado hasta hoy “empezó en un barracón sin agua ni electricidad en Amán” (Jordania), donde vivía con sus padres, refugiados palestinos, y sus nueve hermanos.

Ha dicho que nadie mejor que él para apreciar el avance que han logrado los nuevos materiales porosos desarrollados a través de sus descubrimientos para captar agua del aire y transformarla en potable: «todavía recuerdo cuando de niño oía a los vecinos decir una vez por semana, ¡que llega el camión del agua!».

Yagui ha urgido a los líderes políticos a actuar para que no haya niños sufriendo las limitaciones que él vivió, para hacer la investigación accesible a todos, proteger la libertad académica, abrirse al talento de gente de otros países y afrontar de forma determinante uno de los mayores retos de la humanidad: el cambio climático.

La Nobel de Medicina, Mary Brunkow, la única mujer que ha recogido premio hoy en Estocolmo y la que ha recibido la ovación más larga y sonora al hacerlo, ha recordado en el banquete el coraje de las mujeres que la han inspirado a lo largo de su carrera: «Espero ser ese modelo para mis dos hijas y para otras mujeres que quieran dedicarse a la ciencia».

Michel Devoret ha agradecido el Nobel de Física en su nombre y en el de su dos colegas, John Clarke y John Martinis, con quienes evidencia gran complicidad: «Ya les vale siendo angloparlantes que tenga que salir yo con mi fuerte acento francés a hablar en inglés en nombre de ellos», ha bromeado.

En su intervención para agradecer el Nobel de Economía por explicar el crecimiento en un contexto de innovaciones sucesivas, Joel Mokyr ha hecho un llamamiento a estar preparados para «una continua adaptación y reinvención en este mundo cambiante. No queda otra que hacerlo, la alternativa es el desastre».

Qué han comido los Nobel

Los 1.300 invitados al banquete de honor, entre ellos los galardonados y sus familias, la Familia Real sueca, y 200 estudiantes de diferentes partes de Suecia, han degustado un menú de los chefs Tommy Myllymäki, Pi Le y de la repostera Frida Bäcke.

De entrante se ha servido una sopa de setas, aceite de jengibre y trufa negra; el plato principal ha sido rodaballo relleno de vieiras, acompañado de apio nabo asado glaseado y de postre una crema de queso fresco con vainilla, galleta y caramelo acompañada de un consomé de frambuesas silvestres, y un sorbete de bayas aromatizado con naranja, pimienta de Jamaica y clavo.

El banquete ha estado amenizado por el compositor Jacob Mühlrad, que ha interpretado versiones de canciones del grupo Swedish House Mafia. Las flores que adornaban la sala han sido donadas por la ciudad italiana de San Remo, donde Alfred Nobel pasó sus últimos años.

La Familia Real apuesta por la reutilización

La Familia Real sueca ha apostado por la reutilización en la noche de los Nobel. La princesa heredera, Victoria llevaba un vestido blanco y negro que su madre, la reina Silvia, lució en la ceremonia de 1994, hace 31 años. Se trata de un diseño de alta costura inspirado en Balenciaga, que cosió a mano el diseñador Jaques Zehnder.

La reina vestía un vestido dorado de Georg et Arend que ya lució para la celebración de los 50 años del rey Carlos Gustavo de Suecia en el trono.EFE

