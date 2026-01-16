Un relator de la ONU insta a EEUU a revisar el uso de la fuerza letal

Un relator de la ONU exhortó el jueves a Estados Unidos a revisar el uso de la fuerza letal en su territorio y en el extranjero porque «usarla contra personas que no representan una amenaza» viola sus obligaciones.

En un comunicado en el sitio web de la ONU, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, criticó el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, tanto extraterritorialmente, como en alta mar y en Venezuela, como en su territorio, en operaciones migratorias.

«El uso deliberado de la fuerza letal contra personas que no representan una amenaza inminente para la vida es ilegal y viola las obligaciones fundamentales de Estados Unidos bajo el derecho internacional y sus propias leyes nacionales», afirma el relator, que no se expresa en nombre de la ONU.

Si un estado adopta el principio de «disparar a matar» se corre el riesgo de «bajar el umbral para el uso de la fuerza letal», alertó Tidball-Binz.

El experto expresó una profunda preocupación por las decenas de muertes causadas por la acción militar a gran escala de Estados Unidos en Venezuela a principios de enero, según el comunicado.

Subraya que el uso no provocado de la fuerza armada en el territorio soberano de otro Estado puede constituir el crimen internacional de agresión imputable a los dirigentes políticos y militares implicado.

El 3 de enero el presidente estadounidense Donald Trump ordenó un ataque a Venezuela, país rico en petróleo, que causó más de 100 muertos y durante el cual comandos estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro.

La ONU advirtió entonces que la operación ha «socavado un principio fundamental del derecho internacional».

«Los Estados nunca deben normalizar un enfoque de ‘disparar a matar’ que erosiona los límites estrictos y absolutos que el derecho internacional impone al uso de la fuerza letal», insistió Tidball-Binz.

El relator también expresó su profunda preocupación tras la muerte de una estadounidense de 37 años la semana pasada por disparos de un agente de inmigración. Exigió una «investigación independiente, imparcial y transparente».

«Cuando se producen muertes potencialmente ilegales (…) las familias de las víctimas deben tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación», declaró.

«El derecho internacional no autoriza a los Estados a matar basándose en etiquetas, percepciones de la apariencia de alguien o acusaciones», insistió el relator.

Según él, «en el mar, el extranjero o el territorio nacional, el uso de la fuerza letal (…) solo puede emplearse como último recurso para proteger la vida».

Desde septiembre, Washington ha llevado a cabo ataques a presuntos barcos de narcotraficantes, que hasta ahora han causado más de 100 muertos, en el Caribe y el Pacífico.

