Un retrato de George Washington aspira a recaudar medio millón en subasta en Nueva York

Nueva York, 23 ene (EFE).- Un retrato del expresidente de Estados Unidos George Washington (1789-1797) que inspiró el popular diseño del billete de 1 dólar aspira a recaudar este viernes más de medio millón de dólares en una puja de la casa Christie’s en Nueva York.

Esta pintura al óleo forma parte de la subasta ‘America at 250’, una recopilación de 44 obras que celebran los 250 años de la independencia de Estados Unidos y que están relacionadas de una u otra forma con el nacimiento del país.

Pese a que no es la obra más valiosa de la puja, la pieza que ha atraído la atención de la prensa y el público es un retrato del expresidente George Washington hecho por el artista Gilbert Stuart (1755-1828).

Y es que este cuadro, en el que el primer mandatario del país viste una camisa de volantes y mira al pintor con semblante serio, fue uno de los más de cien retratos de Stuart que sirvieron como modelo para crear la imagen del billete de un dólar.

Se cree que James Madison, que posteriormente se convertiría en el cuarto presidente de EE.UU., encargó la pieza al artista en 1804, mientras ocupaba el cargo de secretario de Estado bajo la administración de Thomas Jefferson.

«El hecho de que el presidente Madison fuera propietario de este cuadro ha tenido gran repercusión, y además de los compradores que ya conocemos hemos recibido muestras de interés de muchas personas que nunca antes habían comprado en este ámbito», indicó a EFE Marta Willoughby, consultora especializada de Christie’s.

Christie’s espera que la obra recaude entre 500.000 y 1 millón de dólares en la subasta, que comenzará a las 10:00 hora local (15:00 GMT) en el interior de la sede de la institución en la Gran Manzana.

Según la entidad, la emblemática pintura «refleja la reverencia y el respeto» que le dieron a Washington «aquellos que lo conocieron mejor», y sirve además como muestra del «virtuosismo» de Stuart, uno de los retratistas más relevantes de su época.

Stuart, que a lo largo de su trayectoria pintó a los seis primeros presidentes de Estados Unidos, es mayormente conocido por ‘The Athenaeum Portrait’, un retrato inacabado de George Washington datado de 1796. EFE

